انت الان تتابع تفاصيل خبر غوايدو يتحدى مادورو ويعلن دخول أول شاحنة مساعدات لفنزويلا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 08:25 مساءً - أعلن خوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية، اليوم السبت، من مدينة كوكوتا الكولومبية الحدودية مع بلاده، تحرك المساعدات الإنسانية الأمريكية باتجاه فنزويلا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن غوايدو تأكيده "عبور أول شاحنة مساعدات إلى فنزويلا قادمة من البرازيل".

وكان غوايدو عبر حدود بلاده باتجاه فنزويلا، وفي وقت سابق من اليوم، رغم منعه من السفر، في تحدٍ واضح لغريمه نيكولاس مادورو رئيس البلاد.

وبالتزامن مع ذلك، اشتعلت النار في حافلة من جراء مواجهات بين الجيش الفنزويلي وأنصار زعيم المعارضة خوان غوايدو على الحدود مع كولومبيا.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن متظاهرين سيطرو على مطار "سانتا ايلينا" بعد مواجهات مع الحرس الوطني الفنزويلي.

خوان غوايدو الذي اعترف به نحو خمسين بلداً رئيساً بالوكالة، كان قد دعا أمس الجمعة الجيش للانضمام إلى المتظاهرين ضد مادورو.

وأغلقت كاراكاس مساء أمس الحدود في ولاية تاخيرا (غرب) المجاورة لمدينة كوكوتا الكولومبية، قبل أن يتمكن المعارض الشاب من عبورها لتسلم المساعدات الإنسانية.

وكان غوايدو انتقل من العاصمة كاراكاس، الخميس الماضي، في موكب من السيارات نوافذها معتمة إلى الحدود مع كولومبيا عشية الموعد الذي حدده لدخول عشرات الأطنان من المواد الغذائية والأدوية التي تم تجميعها منذ السابع من فبراير في مستودعات في كوكوتا.

ويريد غوايدو البالغ من العمر 35 عاماً الإطاحة بمادورو وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات جديدة.

ويرفض الرئيس مادورو دخول المساعدات الأمريكية على الرغم من حاجة البلاد الماسة إليها، مبرراً رفضه بأن هذه المساعدات هي "ستار لخطة أمريكية للتدخل في شؤون البلاد".