جوايدو يعلن وصول أول شحنة مساعدات إنسانية إلى فنزويلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، ظهر السبت، دخول شحنة أولى من المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا عبر الحدود مع البرازيل، رغم الأمر الذي أصدره الرئيس نيكولاس مادورو بإبقاء الحدود مغلقة.

وأعلن رسميا جوايدو الذي اعترفت به نحو خمسين دولة رئيسا مؤقتا لفنزويلا، عبر حسابه على "تويتر"، دخول شحنة أولى من المساعدات الإنسانية عبر حدود بلاده مع البرازيل في خطوة وصفها بأنها "إنجاز عظيم".



وارتفعت حدة التوتر على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا السبت وهو اليوم الحاسم الذي حدده جوايدو لإدخال المساعدات الإنسانية المرسلة خصوصاً من الولايات المتحدة، والتي يرفضها الرئيس نيكولاس مادورو.





وعبر جوايدو الحدود من أجل تنظيم إدخال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا، بعدما أمر الرئيس نيكولاس مادورو الجيش بعدم السماح لهذه المساعدات بدخول البلاد، وأصدر قرارا بإغلاق الحدود مع كولومبيا.



وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي فرضت المحكمة العليا في فنزويلا حظرا على سفر جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، كما قضت بفرض قيود مالية عليه تتضمن تجميد حساباته المصرفية.