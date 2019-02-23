الان تتابع قلق أمريكي من التعسف ضد قادة المجتمع المدني في تركيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أن الولايات المتحدة «تشعر بقلق بالغ» إزاء تقارير تفيد بأن ممثلي الإدعاء في تركيا تحركوا لتوجيه اتهامات إلى 16 من قادة المجتمع المدني والإعلام والأعمال.

وقال روبرت بالادينو نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان: «القدرة على ممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أمر أساسي لأي ديمقراطية سليمة… نحث تركيا على احترام هذه الحريات والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا».