شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: إصابة عسكري ومدني جراء انفجار لغمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (تونس) أصيب عسكري إثر انفجار لغم بجبل عرباطة بمحافظة قفصة جنوب غرب تونس. أصيب عسكري إثر انفجار لغم بجبل عرباطة بمحافظة قفصة جنوب غرب تونس. وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري في تصريح اليوم (السبت)، أنه تم نقل العسكري المصاب إلى المستشفى وأن حالته مستقرة، مشيراً إلى أن وحدات الأمن والجيش بدأت بحملات تمشيط بسفح جبل السلوم والمناطق المتاخمة له.



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