شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الإسرائيلية تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القدس المحتلة) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (السبت)، أحد حراس المسجد الأقصى لدى مغادرته المسجد. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (السبت)، أحد حراس المسجد الأقصى لدى مغادرته المسجد. وأفادت مصادر محلية في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت الحارس سامر القباني أثناء خروجه من المسجد من جهة باب الأسباط،واقتادته الى أحد المراكز للتحقيق معه.



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