شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فرز الأصوات في الانتخابات النيجيرية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (أبوجا)بدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية بنيجيريا، اليوم (السبت)، على الرغم من أن مفوضية الانتخابات المستقلة قررت مد ساعات التصويت في بعض المناطق التي تأخر فيها فتح مراكز الاقتراع، أو شهدت أعطالاً في آلات التصويت.
وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري، ومنافسه الرئيسي رجل الأعمال عتيق أبو بكر، اليوم، لدى إدلائهما بصوتيهما في الانتخابات التي تأجلت لمدة أسبوع، إنهما واثقان من الفوز.
ويقول محللون إن السباق بينهما متقارب وإن نتيجة الانتخابات ستعتمد على مدى ثقة الناخبين في قدرة أي منهما على تعزيز الاقتصاد الذي لا يزال يستعيد عافيته من ركود أصابه عام 2016.
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