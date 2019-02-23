شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة الفنزويلية: وصول شاحنة مساعدات برازيلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كراكاس)

أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو ظهر اليوم (السبت)، دخول شحنة أولى من المساعدات الإنسانية إلى بلاده عبر الحدود مع البرازيل، رغم الأمر الذي أصدره الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإبقاء الحدود مغلقة.

وكتب غوايدو الذي اعترف به نحو خمسين بلداً رئيساً لفنزويلا بالوكالة، على تويتر: «نعلن رسمياً دخول شحنة أولى من المساعدات الإنسانية عبر حدودنا مع البرازيل... إنه إنجاز عظيم».