شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة الفنزويلية: وصول شاحنة مساعدات برازيلية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (كراكاس)أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو ظهر اليوم (السبت)، دخول شحنة أولى من المساعدات الإنسانية إلى بلاده عبر الحدود مع البرازيل، رغم الأمر الذي أصدره الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإبقاء الحدود مغلقة.
وكتب غوايدو الذي اعترف به نحو خمسين بلداً رئيساً لفنزويلا بالوكالة، على تويتر: «نعلن رسمياً دخول شحنة أولى من المساعدات الإنسانية عبر حدودنا مع البرازيل... إنه إنجاز عظيم».
كانت هذه تفاصيل خبر المعارضة الفنزويلية: وصول شاحنة مساعدات برازيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.