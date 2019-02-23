16 قتيلاً بأعمال عنف في نيجيريا

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (لاغوس) أحصت جمعيات من المجتمع الأهلي معنية بمراقبة الانتخابات في نيجيريا، سقوط 16 قتيلاً اليوم (السبت)، في أعمال عنف واكبت الاقتراع، في وقت يواصل النيجيريون التصويت لاختيار رئيسهم ونوابهم.

أحصت جمعيات من المجتمع الأهلي معنية بمراقبة الانتخابات في نيجيريا، سقوط 16 قتيلاً اليوم (السبت)، في أعمال عنف واكبت الاقتراع، في وقت يواصل النيجيريون التصويت لاختيار رئيسهم ونوابهم.

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