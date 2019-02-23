شكرا لقرائتكم خبر عن خروج المزيد من المحاصرين في شرق سورية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (سورية)تتوقع قوات سورية الديموقراطية إجلاء المزيد من المحاصرين في جيب تنظيم داعش الإرهابي في شرق سورية، غداة خروج أكثر من ألفي شخص، غالبيتهم من عائلات التنظيم، تزامناً مع تأكيد الأمم المتحدة الحاجة الماسة لمساعدات انسانية لمخيمات النزوح شمالاً.
وأجلت قوات سوريا الديموقراطية منذ الأربعاء نحو خمسة آلاف شخص من قرية الباغوز، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وصل 2500 منهم وفق الأمم المتحدة إلى مخيم الهول شمالاً، الذي يشهد أوضاعاً انسانية مأساوية، وبحاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة.
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