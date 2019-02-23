شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أمريكي من إتهام قادة المجتمع المدني في تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم (السبت)، إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق بالغ» إزاء تقارير تفيد بأن ممثلي الإدعاء في تركيا تحركوا لتوجيه اتهامات إلى 16 من قادة المجتمع المدني والإعلام والأعمال. قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم (السبت)، إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق بالغ» إزاء تقارير تفيد بأن ممثلي الإدعاء في تركيا تحركوا لتوجيه اتهامات إلى 16 من قادة المجتمع المدني والإعلام والأعمال. وقال روبرت بالادينو نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان: «القدرة على ممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أمر أساسي لأي ديمقراطية سليمة... نحث تركيا على احترام هذه الحريات والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا».



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