شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: توقيف 41 متظاهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر)

أعلنت الشرطة الجزائرية اليوم (السبت) أنها أوقفت 41 شخصاً من بين آلاف المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات أمس (الجمعة) ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 إبريل.

ويظهر العدد القليل للموقوفين رغم الأعداد الكبيرة للمتظاهرين،أن المسيرات والاحتجاجات جرت دون تسجيل حوادث تذكر خاصة أن الشرطة لم تتدخل لمنعها، لا سيما في العاصمة، حيث يمنع أي نوع من التظاهر منذ 2001.