شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يرشح «كرافت» سفيرة لواشنطن في الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، أ ف ب (واشنطن) رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السفيرة الأمريكية في كندا، كيلي نايت كرافت، مندوبة لواشنطن في الأمم المتحدة. رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السفيرة الأمريكية في كندا، كيلي نايت كرافت، مندوبة لواشنطن في الأمم المتحدة. وغرد ترمب على «تويتر» اليوم (السبت) معرباً عن سعادته بإعلان خبر ترشيح كيلي للمنصب. وجاء ترشيح كرافت بعد أسبوع على سحب التداول بخيار ترمب السابق لمذيعة «فوكس نيوز» السابقة والمتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت، وسط انتقادات بأنها تفتقر إلى الثقل المطلوب لهذا المنصب الدبلوماسي الرفيع.



كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يرشح «كرافت» سفيرة لواشنطن في الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.