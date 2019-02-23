شكرا لقرائتكم خبر عن السبت الـ15.. «تسونامي أصفر» في باريس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (باريس)نظم محتجو «السترات الصفراء» مظاهرات جديدة في باريس ومدن أخرى لـ«السبت الـ15» على التوالي اليوم، وأعلنت الداخلية الفرنسية، التي يعترض المحتجون باستمرار على الأرقام التي تنشرها، أن حجم المظاهرات تراجع في أيام السبت الـ4 الأخيرة.
وكان 41 ألف شخص تظاهروا في فرنسا السبت الماضي، مقابل 282 ألفاً في 17 نوفمبر أول يوم للتحركات الاحتجاجية الاجتماعية غير المسبوقة.
وفي باريس، أُعلن عن 5 مظاهرات، 3 منها بشكل تجمعات، حسبما ورد في بيان للشرطة اليوم (السبت).
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