شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السوداني يعين طاهر أيلا رئيساً للوزراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة) قالت الرئاسة السودانية اليوم (السبت)، إن الرئيس السوداني عمر البشير عين محمد طاهر أيلا، والي ولاية الجزيرة، رئيساً للوزراء. قالت الرئاسة السودانية اليوم (السبت)، إن الرئيس السوداني عمر البشير عين محمد طاهر أيلا، والي ولاية الجزيرة، رئيساً للوزراء. وكان البشير قال في نوفمبر 2017 إنه سيؤيد أيلا في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 إذا قرر الترشح.



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