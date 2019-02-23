شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان صبي فلسطيني في غزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (غزة) شيع فلسطينيون في قطاع غزة اليوم (السبت) جثمان صبي فلسطيني قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلية. شيع فلسطينيون في قطاع غزة اليوم (السبت) جثمان صبي فلسطيني قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلية. وقال مسؤولون بقطاع الصحة في القطاع، إن جنوداً إسرائيليون قتلوا بالرصاص صبياً فلسطينياً في الخامسة عشر من العمر، وأصابوا نحو 50 آخرين في احتجاج شارك فيها آلاف على حدود القطاع مع إسرائيل أمس (الجمعة).



كانت هذه تفاصيل خبر تشييع جثمان صبي فلسطيني في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.