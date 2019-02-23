شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: العقوبات على إيران تستهدف النظام لا الشعب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، ا ف ب (واشنطن، دبي)

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران تستهدف قادة النظام والمؤسسات التابعة له التي تنتهك حقوق الإنسان.

وكان بومبيو يتحدث في مقابلة نشرها حساب وزارة الخارجية الأمريكية اليوم (السبت) على موقع «تويتر» بالفارسية، للإجابة عن أسئلة الإيرانيين حول عدم وضع الحرس الثوري وهيئة الإذاعة والتلفزيون ودورهما في الانتهاكات، حيث قال إن واشنطن فرضت بالفعل العديد من العقوبات على مؤسسات النظام، بما فيها أجنحة الحرس الثوري والمؤسسات القيادية، مضيفاً أن واشنطن تريد تنفيذ هذ العقوبات بطريقة لا تضر بالناس العاديين.

وأوضح أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 140 من الأفراد والكيانات الإيرانية المتورطة بالانتهاكات، مسنهدفة العناصر الشريرة وزعماء النظام الذين قادوا إيران نحو الفشل طيلة 40 عاماً.