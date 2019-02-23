خوان جوايدو يعلن دخول المساعدات الإنسانية فنزويلا

أعلن خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا، دخول أول شحنة مساعدات إنسانية الحدود الفنزويلية مع البرازيل.

وكتب جوايدو، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: “انتباه فنزويلا، نعلن رسميًا دخول أول شحنة مساعدات إنسانية الحدود مع البرازيل”.

وأضاف جوايدو، هذا إنجاز عظيم يا شعب فنزويلا.

ويقول جوايدو، إن مئات الآلاف من الفنزويليين في حاجة ماسة إلى إمدادات الغذاء والدواء، رغم أن الرئيس نيكولاس مادورو يعتبر عملية الإغاثة مؤامرة أمريكية للإطاحة به.

وألقى السكان بالحجارة على الجنود على الحدود الفنزويلية الكولومبية، بينما تظاهر حشد كبير لصالح مرور المساعدات. وأفادت قناة “سي.إن.إن” التلفزيونية الأمريكية بأنه سمعت أصوات أعيرة نارية وأصيب بعض الأشخاص بالرصاص المطاطي.

وعرضت قناة “تي.إن” لقطات لمدنيين يواجهون جنودا مدججين بالسلاح في حين اندلعت نيران على الحدود.

ومن المقرر أن يرسل الرئيس الكولومبي إيفان دوكي شحنات المساعدات رسميا من خلال تسليم الإمدادات إلى جوايدو، التي اعترفت به عشرات الدول رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وسيتم التسليم في مدينة كوكوتا الحدودية الكولومبية، التي تأوي حوالي 600 طن من المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات النظافة التي تأتي بشكل رئيسي من الولايات المتحدة.

ولم يتبين كيف ستدخل المساعدات بعد أن أغلقت فنزويلا ثلاثة جسور حدودية. وقالت تقارير إخبارية كولومبية إن فنزويلا قامت بسد أحد الجسور بالبراميل والأسلاك الشائكة.

وفي البرازيل، وصلت أول قافلة من الشاحنات المحملة بالمعونات إلى باكاريما على الحدود الفنزويلية. ورافقتها الشرطة في الطريق من عاصمة الولاية بوا فيستا. وتضم القافلة عدة أطنان من الغذاء والدواء.

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