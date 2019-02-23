شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تعلن الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سهام صالح وكيل أول نقابة الاعلاميين، إن النقابة انتهت من وضع الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة المهنة، مضيفة أنه طبقا للمادة الثانية من قانون النقابة لعام 2017 لا تجوز مزاولة النشاط الإعلامى فى إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامى أو لمن حصل على تصريح مؤقت بذلك وفقا لأحكام القانون.

وأضافت سهام صالح فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه وفقا للمادة 12 ينشأ بالنقابة سجل خاص للتصاريح المؤقتة يقيد فيه كل شخص يرغب فى ممارسة النشاط الإعلامى من غير المقيدين بالنقابة، وأنه يسرى على الحاصل على التصريح ذات القواعد والأحكام الواردة فى هذا القانون والمتعلقة بممارسة النشاط الإعلامى خلال مدة التصريح.

ولفتتت سهام صالح إلى أن الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة المهنة هى استمارة طلب الحصول على تصريح مزاولة مهنة الإعلام، وبيان حالة معتمد من الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها المتقدم للإعلام الرسمى، وصورة عقد العمل المبرم بين الوسيلة الإعلامية وطالب التصريح مبين به الأجر ومدة العمل ومكانه وعنوانه.

وأشارت إلى أن من بين الأوراق المطلوبة صورة بطاقة رقم قومى – جواز السفر سارى حتى تاريخ التقدم وأصل شهادة الميلاد والمؤهل الدراسى العالى انتظام أو انتساب "مختوم صورة طبق الأصل وشهادة اداء الخدمة العسكرية صورة طبق الأصل وصحيفة الحالة الجنائية سارية حتى تاريخ التقدم وأربع صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء.