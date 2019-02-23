شكرا لقرائتكم خبر عن ماريان عازر: الملتقى العربى الأفريقى دليل على إيمان الإرادة السياسية بالشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ماريان عازر، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن استضافة أسوان لملتقى الشباب العربى الأفريقى يأتى كبداية فعاليات تولى مصر للاتحاد الأفريقى، وله دلالات هامة أن البداية تكون دائما بالشباب، ويدل على إيمان الإرادة السياسية أن الشباب هم المستقبل.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن وجود الشباب العربى والأفريقى فى هذا المتلقى الذى ستستضيفه أسوان هو حدث هام جدا، حيث إنه يمثل منصة للحوار بين الشباب على مختلف جنسياتهم، لكى يتحدوا فى انتمائهم لأفريقيا وللدول العربية، لافتة إلى أن التحديات المشتركة والآمال المستقبلية لابد أن تناقش بموضوعية شديدة فى وجود ورش عمل ومحاضرات ووجود جانب ترفيهى وتعريفى بمصر وأسوان.

ولفتت الدكتورة ماريان عازر، إلى أن ملتقى الشباب العربى الأفريقى فكرة رائعة وهى توصية من توصيات منتدى شباب العالم وأن هذا له دلالة هامة أن توصيات منتدى الشباب يتم الأخذ بها وتنفيذها فالبداية تكون من الشباب وإلى الشباب .