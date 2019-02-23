زلزال وكاتيوشا... "أنصار الله" تعلن عن قصف صاروخي كثيف على جنود السعودية

سبوتنيك

أعلنت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، السبت، قصف تجمعات للجنود السعوديين في موقعين بنجران.

وأكد مصدر عسكري لتلفزيون "المسيرة" إطلاق صاروخ "زلزال 1" محلي الصنع على تجمعات للجنود السعوديين في موقع الهجلة واستهداف مدفعي على تجمعات أخرى في موقع الضبعة وتحقيق إصابات.

وكانت المدفعية قد قصفت في وقت سابق من اليوم فريقا هندسيا لمن وصفتهم بالمرتزقة بالقرب من رقابة المنارة بذات الجبهة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى منهم، كما تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين في عاكفة بصواريخ الكاتيوشا وتحقيق إصابات مباشرة.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تديرها الجماعة، إن "عددا من جنود العدو السعودي والمرتزقة قتلوا في عمليات هجومية وعدد من الكمائن لوحدة الهندسة، فيما استهدف قصف مدفعي و صاروخي تجمعاتهم ما أدى الى تكبيدهم خسائر كبيرة في عتادهم العسكري خلال الـ24 ساعة الماضية".

وينفذ تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات لدعم الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.