سيناتور أميركي: ثمانون بالمئة من العملية في سوريا يجب أن تكون أوروبية

أشاد السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام، بـ"قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إبقاء قوّة محدودة لـ"حفظ السلام" في سوريا"، لافتًا إلى أنّ "الجنود الـ200 الّذين قرّر البيت الأبيض إبقاءهم في المنطقة، قد يجتذبون ألفًا من الأوروبيين".

ونوّه في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "آلاف الأوروبيين قُتلوا على أيدي مسلّحين حاربوا في سوريا وقدموا إلى أوروبا، والآن يقع العبء على أوروبا بنسبة 80 بالمئة من العملية، وبدورنا ربما نتولّى نسبة العشرين بالمئة المتبقية"، مشدّدًا على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية ترى أولويّتها في منع عودة تنظيم "داعش".

وبيّن غراهام أنّه "لو أبقينا قواتنا في العراق لما كان هناك "داعش".