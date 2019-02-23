غوايدو: دخول مساعدات إنسانية إلى فنزويلا عبر الحدود مع البرازيل

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية ورئيس البرلمان خوان غوايدو، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن دخول أول قافلة من المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا عبر الحدود مع البرازيل.
وكانت المعارضة في فنزويلا، قد أعلنت في وقت سابق، أن تسليم المساعدات الإنسانية إلى البلاد ستبدأ في 23 شباط. وتقع مراكز جمع المساعدة في كوكوتا الكولومبية، وولاية رورايما البرازيلية، وفي جزيرة كوراساو. وبدورها لا تنوي حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأي شكل من الأشكال السماح لها بالوصول إلى أراضي البلاد، وقد أغلقت السلطات الفنزويلية بالفعل الحدود البحرية مع جزر الأنتيل الصغرى.
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