أعلنت وزارة الأمن والحماية المدنية في مالي "مقتل 3 جنود من قوات البعثة الأممية في البلاد، إثر عملية سطو مسلّح نفّذها مجهولون".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "الجنود كانوا على متن سيارة متّجهة إلى غينيا لقضاء إجازتهم"، مقدّمةً التعازي إلى أسر المفقودين وأفراد البعثة الأممية العاملة في مالي، وأكّدت "أنّها ستعمل على اعتقال الجناة وتقديمهم للعدالة".
ويبلغ تعداد القوات الأممية العاملة في مالي 12500 عنصر، وهي الأكثر تعرّضًا للهجمات من بين البعثات الأممية العاملة في إفريقيا، حيث قُتل أكثر من 190 عنصرًا منها منذ بدأت عملها عام 2013.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 جنود من قوات البعثة الأممية في مالي اثر عملية سطو مسلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.