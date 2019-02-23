جابر: المجلس النيابي بحاجة لمواكبة الحكومة في هذه المرحلة

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر أن "الوقت هو للإنطلاق بورشة عمل والمجلس النيابي بحاجة لمواكبة الحكومة في هذه المرحلة ونحن بحاجة إلى الإنتاجية ولانطلاقة جديدة"، مشيراً إلى أن "المجلس النيابي الجديد تعطل حوالي 9 أشهر ولم يستطع أن ينتج في ظل الإندفاعة الموجودة عند النواب الجدد، وحسناً فعل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري بفتح دورة إستثنائية".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أننا نأمل عند انتهاء الدورة العادية في نهاية أيار أن يتم فتح دورة استثنائية تمكن المجلس النيابي من الإستمرار بعمله التشريعي والرقابي"، موضحاً أن "المجلس بحلجة لأن يستعيد بقوة دوره الرقابي ولا يستقيم الأمر أن يبقى الوزراء بالعمل حسب أهوائهم".

واعتبر أنه "هل من الممكن الإستمرار من دون مجلس إدارة للكهرباء وهيئة ناظمة للإتصالات ومجلس إدارة لسلامة الغذاء وغيرها، ولديهم 3 أشهر لتعيينها وإلا فإننا لن نسكت"، مشدداً على أن "وقف الفساد يتم عبر تطبيق القوانين".