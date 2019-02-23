بزي: معيار ثقة المواطنين بحكومتهم يكمن في إنتاجية الدولة

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي أن "المعيار الأساسي لثقة المواطنين بحكومتهم، يكمن في إنتاجية الدولة وقدرتها على الإصلاح وتطبيق القوانين"، مؤكدا حرص مجلس النواب ورئيسه على "مواكبة عمل الحكومة رقابة وتشريعا ومحاسبة". كلام بزي جاء خلال استقباله في مكتبه في بنت جبيل، وفودا بلدية وشعبية وتربوية وعمالية، من بينها وفود من مستشفى بنت جبيل الحكومي ومياومي المهنيات ومكتب الضمان ومن بلدات رميش والمجادل وراميا وصير الغربية وبليدا وعين ابل، إضافة إلى المحافظ السابق ناصيف قالوش.

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