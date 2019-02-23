"حزب سبعة" أطلق حملة لتوقيع اللبنانيين على عريضة ضغط لإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة

أطلق "حزب سبعة" حملةً لتوقيع المواطنين اللبنانيين على عريضة للضغط على مجلس النواب، من أجل التصويت لإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة، في مختلف المناطق اللبنانية، من بيروت، صور، طرابلس، مرورًا بالبقاع الغربي، كسروان، دير القمر، الشوف، وصولًا إلى راشيا، الضنية والمتن.
ونصب ناشطو "سبعة" الخيم في بعض المناطق، كما جالوا على المحال التجارية وقاموا بشرح القانون للمواطنين ودعوهم للتوقيع على العريضة.
ويسمح هذا القانون بالتحقيق مع السياسيين بناء على نمط حياتهم وتضخّم ثرواتهم، من خلال لجنة متخصّصة مهمّتها تتبّع الأموال المنهوبة في لبنان والخارج، وإعادتها ‘لى خزينة الدولة.
وكان "حزب سبعة" قد أرسل نصّ القانون بعد الانتخابات النيابية، إلى مجلس النواب.
وتأتي هذه الحملة، استمكالًا لحملة "منتحداك" الّتي كان قد أطلقها "حزب سبعة" بداية الشهر الحالي على موقع "تويتر"، متوجّهًا عبر وسم "منتحداك" إلى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الوزراء، وجميع النواب والمسؤولين الّذين يتحدّثون عن محاربة الفساد، وتحدّاهم للضغط من أجل التصويت على قانون استعادة الأموال المنهوبة، إذا كانوا جديين في دعواتهم لمحاربة الفساد.
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