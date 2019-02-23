التحكم المروري: جريح بتصادم بين 3 سيارات على أوتوستراد خلدة باتجاه بيروت

أفادت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"وقوع جريح نتيجة تصادم بين 3 سيارات على أوتوستراد خلدة باتجاه بيروت مقابل "مطعم خليفة"، ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة".

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