الغريب من عين التينة: بري أكد وجوب تحييد ملف النازحين السوريين عن السياسة

ركّز وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، على "أنّنا تشرّفنا بزيارة رئيس المجلس النيابي الّذي هو مرجع وطني وضمانة وطنية كبيرة نستفيد من لقائه. الزيارة كانت زيارة تعارف، وتداولنا في الأوضاع كافّة".
وأوضح "أنّنا وضعنا بري في أجواء زيارتي لسوريا، وكان له ملاحظات حول ملف النازحين، وانشاء الله سنأخذ بها"، لافتًا إلى أنّ "بري أكّد وجوب تحييد هذا الملف عن السياسة لما له من انعكاسات كبيرة على الواقع اللبناني".
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