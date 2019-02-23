متظاهرون يسيطرون على مطار (سانت إيلينا) جنوب شرق فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس (أ ش أ) أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، بأن متظاهرين من السكان الأصليين في فنزويلا دخلوا مطار (سانت إيلينا) بجنوب شرق البلاد.

وذكرت القناة، أن المتظاهرين سيطروا على المطار الواقع قرب حدود البرازيل بعد مواجهات مع الحرس الوطني الفنزويلي.

وقد أمرت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - في وقت سابق اليوم - بإغلاق جزئي للمعابر الحدودية مع كولومبيا، قائلة إن هذه المعابر تشكل تهديدا لسيادتها الوطنية.

يذكر أن زعيم المعارضة جوايدو قد عبر الحدود الفنزويلية- الكولومبية أمس؛ لتنظيم إدخال المساعدات إلى بلاده، بعدما أمر الرئيس نيكولاس مادورو الجيش بعدم السماح لهذه المساعدات بدخول البلاد عبر الحدود البرازيلية.

وكانت حكومة مادورو قد أغلقت - أيضاً - حدودها البحرية مع جزر "أروبا" و"كوراساو" و"بونير" الواقعة جنوب البحر الكاريبي وولاية "فالكون" الواقعة غربي البلاد، في 20 فبراير، أمام إدخال المساعدات إلى البلاد.

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