بحيازة سائح أمريكي.. إحباط محاولة تهريب 18 قطعة أثرية في مطار الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أحبطت سلطات مطار الأقصر الدولي، اليوم السبت، محاولة سائح أمريكي الجنسية، تهريب 18 قطعة أثرية.

وتبين أنه أثناء مرور سائح أمريكي، على أجهزة التفتيش، عُثر بحيازته على عدد من القطع المعدنية مختلفة الأشكال والأحجام وبعرضه على اللجنة الأثرية بقيادة مديرة الوحدة الأثرية يسرية حسن ضوي وكبير مفتشي الوحدة أحلام حلمي شارد، ومفتش الآثار أحمد محمود محمد، تبين أن القطع عبارة عن 6 عملات فضية، و7 عملات برونزية، و3 رؤوس أسهم صغيرة الحجم عليها طبقة من الصدأ، وحجري نرد من العاج يتراوح حجمهم من 7: 9 ملل.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم مصادرة القطع من قبل أمن الموانئ، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.