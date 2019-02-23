بالصور- مستثمرون يتفقدون منطقة حمام موسى بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

تفقد وفد يضم 6 من رجال الأعمال المصريين والعرب، اليوم السبت، منطقة حمام موسى في مدينة الطور برفقة اللواء عماد يوسف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوي السكرتير العام المساعد لمعاينة موقع المنطقة العيون الكبريتية والراحة الخضراء التي توجد في المنطقة، تمهيدًا لتطويرها وتحويلها إلى منتجع عالمي للسياحة العلاجية.

واستعرض المهندس مجدي موسي مدير التخطيط العمراني في جنوب سيناء، أهم مقومات المنطقة، موضحًا أن مساحة منطقة حمام موسى تتعدى 4 كيلو م2 وتحتوي على عين من المياه الكبريتية تصل درجة حرارتها إلى 36 درجة مئوية طول العام، وتوجد بهذه العين مضخات هواء وماء تستخدم كمساج لزائري الحمام.

وأضاف مدير التخطيط العمراني أنه جرى انشاء قبة حول العين الكبريتية من أحجار الجرانيت وعمل مزرعة للطحالب التي تستخدم في تجميل البشرة والشعر وتجميل الجلد بوجه عام وبالقرب من الحمام يوجد فندق للنزلاء، بالإضافة إلى وجود دير من أهم الأديرة التي توجد في المحافظة، حيث كان يستخدم قديمًا مخزن للمؤن واستراحة لليونانيين استعدادًا لمواصلة الطريق لزيارة دير سانت كاترين.