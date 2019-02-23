العاصمة الإدارية تطرح مناقصتين لإنشاء "داتا سنتر" ومركز تحكم ومتابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

قال مسؤول بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة طرحت مناقصتين أحدهما لإنشاء مركز بيانات "داتا سنتر" يضم البيانات الخاصة بالعاصمة الجديدة، والآخر لإنشاء مركز تحكم ومتابعة لإدارة الحركة داخل العاصمة.

وأضاف المسؤول لمصراوي، أنه سيتم الإعلان عن الشركات الفائزة بالمناقصتين خلال شهر أغسطس المقبل.

وقال المسؤول إنه قبل طرح كراسة الشروط تم دعوة الشركات الراغبة في التقدم للمناقصة وتم الاجتماع بهم لتوضيح احتياجات العاصمة الجديدة تكنولوجيا بهدف تقدمهم بعروض مناسبة، ومن بين هذه الشركات كانت شركتا هواوي ونوكيا.

وتعتزم الحكومة نقل العديد من الوزارات إلى مقراتها في العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجاري.

وتابع المسؤول أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد من أهم المشاريع التي تعمل عليها الحكومة المصرية، وهي مصممة لتكون مدينة ذكية مستدامة، اعتمادا على دراسات عديدة تم إجراؤها لعدة مدن ذكية حول العالم كدبي وسنغافورة.

وأضاف أنه سيتم تطبيق نتائج تلك الدراسات على العاصمة الإدارية الجديدة.