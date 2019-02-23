إصابة سائحتين تركيتين في انقلاب "بيتش باجي" بمدينة دهب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:
أصيبت سائحتين بإصابات خفيفة، اليوم السبت، في انقلاب "بيتش باجي" بهما، في أحد وديان مدينة دهب أثناء قيامهما برحلة سفاري.
وتلقى اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من قسم شرطة دهب يفيد بوقوع حادث انقلاب "بيتش باجي" في وادي الطويلات التابع لمدينة دهب، وأسفر الحادث عن إصابة سائحتين تركيتين بإصابات خفيفة ومتوسطة وجرى نقلهما إلى مستشفى دهب العام.
وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
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