رئيس الحكومة التونسية يبحث مع مسؤول فرنسي سابق التحديات الاقتصادية والاجتماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس (أ ش أ) بحث رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مع وزير الداخلية الفرنسي الأسبق جون بيار شوفانمون، التحديات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، خاصة التجربة الديمقراطية الناشئة التي تشهدها البلاد.

وأشاد الوزير الفرنسي السابق - بحسب بيان للحكومة التونسية اليوم السبت - بتميز العلاقات التونسية الفرنسية، مؤكدا أهمية الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة التونسية إلى فرنسا، حيث التقى مع عدد من المسؤولين الفرنسيين، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار شوفانمون إلى أهمية التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته تجاه تونس ودول الضفة الجنوبية بصفة عامة، والتي من شأنها أن تساعد البلاد على خوض الاستحقاقات القادمة في أجواء إيجابية.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي التقى - أمس - الوزير الفرنسي السابق لبحث تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تطرقا إلى الخطوات التي اتخذتها تونس لدعم التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.

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