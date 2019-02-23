قتلى في أعمال عنف خلال الانتخابات في نيجيريا

أحصى تكتل جمعيات من المجتمع الأهلي معني بمراقبة الانتخابات في نيجيريا سقوط 16 قتيلاً، اليوم السبت، في نيجيريا في أعمال عنف واكبت الاقتراع، في وقت يواصل النيجيريون التصويت لاختيار رئيسهم ونوابهم.

وأعلن تحالف جمعيات مستقلة من المجتمع الأهلي يدعى "غرفة الأزمات" ويدافع عن الحوكمة، أنه "إلى حين عقد هذا الاجتماع، سجل سقوط 16 قتيلاً في ولايات البلاد الثماني".

وتبقى هذه الحصيلة متدنية نسبياً في البلد البالغ عدد سكانه 190 مليون نسمة والذي يشهد أعمال عنف يومية ولا سيما في فترة الانتخابات، وقد جرت عمليات التصويت في هدوء نسبي في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت الجمعيات عن وقوع حوادث في لاغوس، العاصمة الاقتصادية، حيث منع الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في بعض مراكز الاقتراع، وقام بعض مثيري الشغب بإحراق بطاقات انتخاب وصناديق اقتراع.

وفي ولاية ريفرز (جنوب شرق) المعروفة بنسبة العنف والإجرام المرتفعة فيها، قام مسلحون بقتل سياسي محلي عضو في "مؤتمر عموم التقدميين" (حاكم) وشقيقه.

والقيت أصابيع من الديناميت في المدينة عند فتح مراكز الاقتراع لترهيب الناخبين، بدون التسبب بوقوع ضحايا. كما أفاد متحدث باسم الشرطة المحلية عن سرقة بعض صناديق الاقتراع ولوازم انتخابية.

وتم تمديد فترة التصويت في بعض الولايات الـ36 في نيجيريا بعد حصول مشكلات لوجستية، ولا سيما مع آلات التصويت الإلكتروني.

ويواجه الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري في هذه الانتخابات خصمه عتيق أبو بكر من الحزب الشعبي الديموقراطي.

وتبادل الطرفان الاتهامات بالتحضير لعمليات تزوير.