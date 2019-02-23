جنود فنزويليون ينشقون عن مادورو ويعبرون إلى كولومبيا

قال متحدث باسم سلطات الهجرة في كولومبيا إن أربعة جنود فنزويليين انشقوا عن الجيش، وعبروا إلى الجانب الكولومبي من الحدود.

وأضاف المتحدث أن ثلاثة من الأشخاص الأربعة عبروا جسر "سيمون بوليفار"، الذي يربط بين البلدين، واستخدموا دبابة صغيرة للهروب.

وفي تعليقه على تقارير بأن الدبابة صدمت أشخاصاً كانوا يحتشدون، قال إنه "حادث منفصل" لم يسبب أضراراً خطيرة.

وطلب الفارون مساعدة من سلطات الهجرة الكولومبية.

وذكر المتحدث أن جندياً رابعاً سلم نفسه، بعد ذلك، عند جسر "فرانشيسكو دي باولا سانتاندر" الحدودي.

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