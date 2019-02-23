ترامب يوافق على إبقاء قوات في سوريا

وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية المطاف على إبقاء قوات في شمال شرق سوريا، على أمل إقناع الأوروبيين المتحفظين، بالمشاركة في قوة مراقبة تضم ألف رجل لحماية الحلفاء الأكراد.

وأكد ترامب "لم أتراجع"، علماً أنه أعلن في ديسمبر عن العودة "القورية" لنحو ألفي جندي أميركي يشاركون في مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا.

وقال البيت الأبيض مساء الخميس إن الولايات المتحدة ستبقي حوالى مئتي جندي في شمال شرق سوريا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز بعد اتصال هاتفي بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوجان "ستبقى في سوريا لفترة زمنية مجموعة صغيرة من حوالى مئتي جندي لحفظ السلام".

وفي تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، رحب السناتور الأميركي ليندسي غراهام الذي يعارض علناً انسحاباً عسكرياً كاملاً من سوريا، بقرار الرئيس الأميركي معتبراً أنه "تصحيح لسياسته".

وقال غراهام الذي دافع عن فكرة إبقاء جنود في سوريا في الأيام الأخيرة وخصوصاً في مؤتمر الأمن في ميونيخ "إنها خطة جيدة جدا"، مضيفاً أن "هؤلاء الجنود ال200 سيجذبون على الأرجح ألف أوروبي".

وتفيد تقديرات "مؤشر الإرهاب العالمي" الذي يضعه سنوياً "معهد الاقتصاد والسلام" أن الإرهاب أسفر عن سقوط حوالى 700 قتيل في أوروبا منذ إعلان تنظيم "داعش" دولته في مناطق واسعة ممتدة بين سوريا والعراق في سنة 2014.

لكن ترامب يرغب في سحب القوات الأميركية من ميادين قتال خارجية مثل سوريا وأفغانستان"، عملاً بشعاره "أميركا أولا".

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الأمر يتعلق "بقوة متعددة الأطراف للمراقبة" ستتألف بشكل رئيسي من قوات حليفة وستنشر في "منطقة أمنية" في شمال شرق سوريا.

وأضاف أنه إلى جانب مئتي جندي في شمال شرق سوريا، تنوي واشنطن الإبقاء على ما بين مئة ومئتي عسكري في قاعدة التنف الأميركية بجنوب سوريا.