جوايدو: عدد من المسؤولين الفنزويليين غادروا البلاد إلى تركيا

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أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد، اليوم السبت، أن عددا من المسؤولين رفيعي المستوى غادروا فنزويلا إلى تركيا.
وغرد جوايدو عبر حسابه على "تويتر" قائلا "نسير بأطنان من المساعدات، بينما النظام المغتصب للسلطة اليوم ليس لديه سوى جرائم بوليفار، وجنود لا يعترفون بهم، ومسؤولون كبار يدينونه أو غادروا بالفعل إلى تركيا".
وكانت المعارضة في فنزويلا، قد أعلنت في وقت سابق، أن تسليم المساعدات الإنسانية إلى البلاد ستبدأ في 23 فبراير. وتقع مراكز جمع المساعدة في كوكوتا الكولومبية، وولاية رورايما البرازيلية، وفي جزيرة كوراساو. وبدورها لا تنوي حكومة مادورو بأي شكل من الأشكال السماح لها بالوصول إلى أراضي البلاد، وقد
وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان جوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة.
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