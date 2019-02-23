كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدمير 300 سيارة فى حريق بالهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دمر حريق في معرض جوي في الهند 300 سيارة، اليوم السبت، حسبما أعلن مسؤول كبير في الحرائق، فى الحدث الذي تديره الحكومة.

ووقال "ام ان ريدى"، مسؤول الإطفاء فى مدينة بنجلور، التى تستضيف المعرض، إنّ السبب الأكثر احتمالاً هو حرائق أعشاب جافة مدعومة بالرياح الشديدة، مضيفاً أنّه لا توجد تقارير عن إصابات، وفقًا لوكالة رويترز.

وأظهرت رويترز، لقطات لصفوف من السيارات المحترقة ونيران ضخمة وأعمدة من الدخان الأسود، وكان من المقرر أنّ يصبح معرض "إيرو انديا شو" التابع لوزارة الدفاع الهندية، واحداً من أهم الأحداث الفضائية فى العالم، لكنّ حادث اليوم أثّر على المعرض.