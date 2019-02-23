كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار ترامب يلغى سفره إلى كوريا الجنوبية قبل أيام من قمة "ترامب وكيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019
الرائد
0
x
14:55
3
الفيصلي
النصر
-
x
19:25
-
الفيحاء
الدوري الإنجليزي الممتاز
بيرنلي
2
x
14:30
1
توتنهام هوتسبير
نيوكاسل يونايتد
0
x
17:00
0
هيديرسفيلد تاون
بورنموث
1
x
17:00
0
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
-
x
19:30
-
كريستال بالاس
فروسينوني
-
x
21:30
-
روما
دوري أبطال أفريقيا 2019
الإسماعيلي - مصر
0
x
18:00
0
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
خيتافي
2
x
14:00
1
رايو فاليكانو
إشبيلية
2
x
17:15
2
ديبورتيفو ألافيس
-
x
19:30
-
سيلتا فيغو
أتلتيك بيلباو
-
x
21:45
-
إيبار
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بايرن ميونيخ
0
x
16:30
0
هيرتا برلين
بوروسيا مونشنغلادباخ
0
x
16:30
1
فولفسبورج
ماينز 05
1
x
16:30
0
شالكه 04
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
باريس سان جيرمان
0
x
18:00
0
نيم أولمبيك