كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين وأندونيسيا.. نزاع مرتقب بجزر بحر الصين الجنوبى بسبب قرار جاكرتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إندونيسيا لتأكيد سيادتها على بحر الصين الجنوبي في خطوة من المرجح أن تعادي الصين وتصعد الخلاف على المنطقة المتنازع عليها في المحيط الهادئ.

وقالت صحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية، اليوم السبت، إنّه من المتوقع أن تصطدم جاكرتا وبكين بعد تخطيط أندونيسيا لتأكيد سلطتها على بحر الصين الجنوبي من خلال تطوير مناطق صيد مربحة في المياه.

وتزعم الصين سيادتها على كل جزر بحر الصين الجنوبي، وكثيراً ما تنتقد الولايات المتحدة وحلفائها فى منطقة البحر الهادى بشأن العمليات البحرية بالقرب من الجزر التي تحتلها الصين، وتنافس الصين كل من اندونيسيا وفيتنام والفلبين وبروناى وماليزيا وتايوان على مطالبات السيادة على الأراضى فى المنطقة.

ونقلت صحيفة جاكرتا بوست عن لوهوت باندجايتان وزير تنسيق الشؤون البحرية الاندونيسي يوم الجمعة قوله، إن جزر ناتونا على حافة بحر الصين الجنوبي ستطور لتصبح مركزا للصيد.

وتعدّ المياه قبالة الجزيرة غنية بالمخزونات الغازية والأسماك وتخطط الحكومة الإندونيسية لبناء مرافق التخزين البارد واستخدام الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار لمساعدة سفن الصيد الاندونيسية العاملة في المياه المحيطة بها.

ومن المقرر أن يتم تشغيل المركز بحلول نهاية العام.