كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال 6 أشخاص خلال احتجاجات "السترات الصفراء" في باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فناة "BFMTV" نقلا عن الشرطة الفرنسية، اعتقال ستة أشخاص، مشيرة إلى أن أجواء الاحتجاجات هادئة.

وفي نفس الوقت، قامت قوات الشرطة في مدينة كليرمون فيران، التي تقع في جنوب الجزء الأوسط من فرنسا، باعتقال 15 شخصا.

هذا ويتواصل حراك "السترات الصفراء" منذ 17 نوفمبر 2018، بعد قرار الحكومة زيادة الضرائب على أسعار الوقود. وبعد ضغط من الشارع قررت الحكومة التراجع عن قرارها بزيادة هذه الضرائب، كما قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفع الحد الأدنى للأجور بمبلغ 100 يورو شهريا وإلغاء الضرائب على معاشات المتقاعدين الذين لا يتجاوز أجرهم الـ2000 يورو شهريا، بالإضافة لإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية. لكن على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها حكومة ماكرون إلا أن أفراد "السترات الصفراء" ما زالوا يصرون على متابعة الحراك معتبرين الإجراءات "غير كافية وبمثابة مناورة" من الحكومة لتجنب غضب الشارع.