كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في حجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم السبت، تحرير مواقع استراتيجية في محافظة حجة، القريبة من الحدود السعودية ، مشيرة إلى أنها تمكنت من قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني أن" قوات الجيش الوطني، حررت عدداً من المواقع والتباب الاستراتيجية أهمها تبة سيّان والتبة السوداء، غربي مدينة حرض بمحافظة حجة".

وأكد البيان نقلاً عن مصدر عسكري "أن قتلى وجرحى من الحوثيين، سقطوا في المواجهات مع قوات الجيش، في حين فر آخرون باتجاه المدينة".

وتحدث المصدر بأن قوات الجيش تمكنت من مصادرة أسلحة متنوعة خلال المعارك.