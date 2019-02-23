كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسود تسيطر على طريق بحديقة كروجر بجنوب أفريقيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت الأسود على طريق في حديقة كروجر الوطنية في جنوب إفريقيا، وشارك الزوار مقاطع فيديو على الشبكات الاجتماعية.

واستغل زوار المحمية الطبيعية مؤخراً من إمكانية تتبع الحيوانات المفترسة على مسافة كيلومتر واحد فقط، وفي هذه الأثناء، واصلت الأسود مسيرها المهيب والمريح.

وشارك زوار الحديقة نفسها في يناير الماضي تسجيل مماثل لمجموعة من الأسود كانوا يسيرون على طول الطريق، ويبدو أنهم يقومون بدوريات في أراضيهم.