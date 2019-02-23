كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تعلن عن تعاون عسكري مع السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، وجود تعاون عسكري بين بلاده والسودان إلى جانب تعاون مشترك في المشروعات التنموية.

وقال العطية، في تصريحات للصحفيين عقب لقاءه الرئيس السوداني عمر البشير في بيت الضيافة بالعاصمة الخرطوم، اليوم السبت، "أطلعنا الرئيس البشير على واقع العلاقات المتعلقة بالتعاون في مجال الدفاع والمشروعات التنموية بين البلدين".

وأضاف العطية: ""أيضا تحدثنا عن الدعم المستمر لاتفاقية دارفور وإمكانية تسريع الإجراءات المتبقية في هذا المجال".

تأتي زيارة العطية إلى الخرطوم، التي بدأت مساء أمس الجمعة، كمبعوث من أمير دولة قطر الشيخ تميم الشيخ حمد ال ثاني، لتنشيط عملية إعادة المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة الدارفورية التي كانت من المفترض أن تجرى بالعاصمة القطرية الدوحة في منتصف يناير الماضي، لكنها تأجلت بسبب الأحداث الأخيرة التي جرت في البلاد.

ويشار إلى أن دولة قطر قامت بوساطة في الصراع العسكري بين الحكومة والحركات المسلحة الدارفورية بغرب السودان، واستطاعت جمع الحكومة وبعض الحركات المسلحة لتوقيع اتفاقية في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور عام 2011.