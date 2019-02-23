كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يطلب المال مقابل تسليم 197 إرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على بيع محالفيه من المجرمين والجماعات الإرهابية مقابل الحصول على الأموال؛ حيث وقعت أحداثًا مؤخرًا تثبت هذه المعلومات من خلال تسليمه لبعض عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي والتخلي عنهم.

ومن جانبه، أكد الخبير السياسي والاستراتيجي أمجد طه، أن ” أردوغان ” يطلب المال مقابل تسليم 197 مجرم وإرهابي إخواني مطلوب للعدالة في المنطقة، كما طرح إغلاق قناة ” مكملين المتطرفة ” مقابل صفقة تبادل، لافتًا إلى أنه اقترب من وضع نظام قطر للبيع.

واندلعت حالة من الهلع والخوف بين قيادات الإخوان المسلمين المصرية والسورية وحتى اليمنية، حيث أن المساومات السياسية بدأت في تركيا، فيما يرى مراقبون أن السياسة التركية مليئة بالانعطافات السريعة، وقد حدث ذلك في أكثر من مرة.

وفي السياق نفسه، أكد مراقبون أن تنظيم الإخوان الإرهابي الذي جعل من تركيا مقراً له أحد ضحايا انعطافات السياسة التركية، وسيكون في الأيام القادمة كبش الفدا؛ حيث سيبيعه أردوغان نقابل الحصول على الثمن الذي يريده.