كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم كوريا الشمالية: لا أريد أن يحمل أطفالى السلاح النووى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون لوزير الخارجية الأمريكى، إنّه لا يريد لأبنائه أن يعيشوا عبء الأسلحة النووية، حسبما ذكر ضابط سابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية المشارك فى دبلوماسية رفيعة المستوى حول الأسلحة الكورية الشمالية، اليوم السبت.

ونقلاً عن وكالة رويترز، أدلى كيم بهذه التعليقات الشخصية النادرة إلى مايك بومبيو خلال زيارة للعاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، في أبريل من العام الماضي لإرساء الأسس لأول قمة تاريخية بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو في سنغافورة، وهو مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية.

وقال كيم جونج، لدى سؤاله عما إذا كان ينوى إنهاء برنامجه النووى خلل لقائه بومبيو:"أنا أب وزوج، لدى أبناء، ولا أريد أن يحمل أطفالي السلاح النووي على ظهورهم طوال حياتهم".