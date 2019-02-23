تطوان تجبر الكوكب على التعادل والفريقان يعانيان في أسفل الترتيب

خطف فريق المغرب التطواني تعادلا ثمينا من ميدان الكوكب المراكشي، بنتيجة هدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، بملعب “مراكش الكبير” برسم الجولة 19 من البطولة الاحترافي لكرة القدم.

وكان الفريق التطواني، هو السباق للتسجيل، بواسطة اللاعب أيوب لحكل، في الدقيقة 12 من عمر الجولة الأولى، غير أن الفريق البهجاوي سرعان ما عدل النتيجة قبل انتهاء النصف الأول، بواسطة اللاعب أمادو ساماكي من نقط الجزاء.

ولم يفلح الفريقان في توقيع أهداف إضافية في الجولة الثانية، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

هذا التعادل، لا يخدم مصالح الفريقين، خاصة الفريق المستضيف، الذي فوت على نفسه فرصة اللعب بالميدان وأمام الأنصار، إذ يحتل المركز 16 والأخير برصيد 17نقطة، بينما يحتل المغرب التطواني المركز 13والأخير، برصيد 20 نقطة.