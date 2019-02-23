تصوير: يونس ميموني
بالتزامن مع تصاعد الاحتجاحات في الجزائر، الرافضة لعهدة جديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قال محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع الجزائري، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن “الجزائريين يقولون إنه حان الوقت لانطلاقة جديدة للبلد، ونحن نقول ليست هناك انتخابات رئاسية وإنما تعيين للرئيس”.
وأضاف بلعباس، على هامش افتتاح لقاء طنجة التشاوري لشبكة الأحزاب الديمقراطية في شمال إفريقيا، اليوم السبت، في طنجة: “نحن تحدثنا عن عدم المشاركة في الانتخابات، وتواصلنا مع الشعب الجزائري من أجل تفكير جماعي حول الآليات التي يجب أن نضعها”.
وشدد المتحدث على أنه يجب الخروج، “بطريقة دائمة من الأزمات الدورية التي تعيشها الجزائر من الانطلاقة الأخيرة لسنة 1962”.
كانت هذه تفاصيل خبر على هامش الاحتجاجات الحاشدة.. رئيس حزب التجمع الجزائري لـ”اليوم 24″: ليس هناك انتخابات في الجزائر ولكن تعيين للرئيس.. وحان الوقت لانطلاقة جديدة-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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