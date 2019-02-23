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افتتح، أمس الجمعة، المركز التفاعلي للتربية الطرقية الثاني من نوعه بالمغرب، بمدينة تزنيت كفضاء فريد لتربية الناشئة على أساسيات السلامة في استعمال الطرق سواء كانوا راكبين أم سائقين للدراجات الهوائية.
ويتوفر المركز الذي أنجز على مساحة تناهز 7000 متر مربع على ممرات خاصة بالدراجات العادة مجهزة بعلامات التشوير، ومدرج مجهز لإلقاء الدروس النظرية، وقاعة للإختبار، ومستودعات لتغيير الملابس وغيرها من المرافق.
ويوفر المركز الذي سيتم تسليم إدارته للجماعة الحضرية لتزنيت فضاء لتقلين الأطفال القواعد الأساسية لحركة السير عبر المحاكاة بواسطة الدراجات، وتأطير سلوك مستعملي الطريق عبر التدريب والتكن، مع إبراز المخاطر المحتملة التي قد يواجهها السائق في عدد من المواقف.
محمد فونونو، الإطار التربوي باللجنة الوطنية، أكد في تصريح ل”اليوم 24″ أن المركز بتجهيزاته للتكوين النظري يشكل فرصة للناشئة “لارتكاب الأخطاء” في فضاء محصن والتعلم من خلالها، عقبل الخروج إلى الواقع.
وتعتبر اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير الجهة الحاملة لهذا المشروع، بتعاقد مفوض من مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بمدينة تزنيت.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح مركز نوعي لتلقين الأطفال قواعد السلامة الطرقية.. تجهيزات وشوارع تحاكي الواقع -فيديو-. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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